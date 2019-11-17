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49 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

49 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 125:105.

В составе победителей самым результативным стад Джеймс Харден, который набрал 49 очков. 20 очков в свой актив записал Бен Маклемор. В составе проигравшей команды самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Джейк Лейман набрал 21 очко.

Таким образом, «Миннесота» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.

В другом матче «Нью-Йорк Никс» на своей площадке уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 102:103, а «Майами Хит» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 109:94.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Лейман - 21, Ковингтон - 17, Калвер - 13, Грэм - 9, Тиг - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Вонле - 3, Мартин - 2, Дьенг, Белл, Напьер, Окоги
Хьюстон Рокетс: Харден - 49, Маклемор - 20, Клемонс - 19, Риверс - 19, Такер - 9, Хартенштайн - 6, Кларк - 3, Уэстбрук, Сефолоша, Чендлер, Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Барретт - 22, Робинсон - 17, Портис - 14, Моррис - 14, Рэндл - 12, Гибсон - 9, Нтиликина - 6, Дотсон - 4, Смит - 2, Нокс - 2, Аллен, Эллингтон, Пэйтон, Рэбб, Трир, Браздейкис
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Вашингтон - 19, Розир - 16, Уильямс - 13, Монк - 12, Зеллер - 7, Бийомбо - 4, Батюм - 3, Бриджес, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 94
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Нанн - 22, Адебайо - 18, Батлер - 16, Робинсон - 15, Олиник - 13, Хироу - 12, Сильва - 9, Леонард - 4, Джонс, Горан Драгич, Макон, Джонсон, Хаслем
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 27, Мур - 18, Холидей - 14, Хэйс - 12, Мелли - 10, Уильямс - 7, Грэй - 2, Фэйворс - 2, Читэм - 2, Харт, Редик, Ингрэм, Джексон
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