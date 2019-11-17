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Дабл-даблы Дончича и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Торонто»

Дабл-даблы Дончича и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.

В составе победителей по дабл-даблу оформили Лука Дончич (26 очков и 15 подборов) и Кристапс Порзингис (20 очков и 15 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Норман Пауэлл, набравший 26 очков. 24 очка в свой актив записал Фред Ванвлит.

Таким образом, «Даллас» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:116.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Порзингис - 20, Карри - 15, Райт - 15, Финни-Смит - 10, Клебер - 10, Пауэлл - 4, Хардуэй-младший - 4, Брансон - 4, Джексон - 2, Ли, Бареа, Марьянович
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 26, Ванвлит - 24, Сиакам - 15, Томас - 10, Ануноби - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Марк Газоль - 6, Буше - 3, Дэвис - 2, Джонсон, Миллер, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Форбс - 17, Дерозан - 16, Гэй - 16, Миллз - 11, Уайт - 10, Пёлтль - 9, Уокер - 4, Лайлз - 3, Джонсон, Мету, Белинелли, Кэрролл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 32, Лиллард - 22, Уайтсайд - 21, Худ - 16, Бэйзмор - 8, Хезонья - 8, Саймонс - 7, Литтл - 5, Лябисье - 2, Трент-мл., Толливер
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