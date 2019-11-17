Дабл-даблы Дончича и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:102.
В составе победителей по дабл-даблу оформили Лука Дончич (26 очков и 15 подборов) и Кристапс Порзингис (20 очков и 15 подборов).
В составе проигравшей команды самым результативным стал Норман Пауэлл, набравший 26 очков. 24 очка в свой актив записал Фред Ванвлит.
Таким образом, «Даллас» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:116.
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