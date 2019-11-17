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37 очков Джорджа помогли «Клипперс» разгромить «Атланту»

37 очков Джорджа помогли «Клипперс» разгромить «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

На арене «Стэйплс Центр» (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) завершился заключительный матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Атланту Хоукс».

Уже в первой четверти хозяева владели серьёзным преимуществом и выиграли её с разницей в 13 очков — 43:30. Во втором отрезке «Клипперс» немного сбавили обороты, но сохраняли лидерство — 74:62. После большого перерыва «Лос-Анджелес» взвинтил темп и выиграл третью и четвёртую четверти с разницей в 18 и 19 очков соответственно. Благодаря этому подопечные Риверса одержали победу с разгромным счётом — 150:101.

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 37 очков, ещё 25 — на счету Лу Уильямса. У «Атланты» 20 баллов в актив записал Трэй Янг.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Л. Уильямс - 25, Робинсон - 21, Харрелл - 17, Мэнн - 13, Кабенгеле - 10, Зубац - 7, Харклесс - 6, Макгрудер - 6, Уолтон - 3, Паттерсон - 3, Грин - 2, Коффи, Леонард, Мотли, Шамет, Беверли
Атланта Хоукс: Янг - 20, Хантер - 12, Реддиш - 12, Тёрнер - 11, Паркер - 11, Джонс - 11, Фернанду - 6, Бембри - 6, Лень - 5, Краббе - 5, Уоллес - 2, Гудвин, Хаертер, Браун, Картер, Парсонс
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