37 очков Джорджа помогли «Клипперс» разгромить «Атланту»

На арене «Стэйплс Центр» (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) завершился заключительный матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Атланту Хоукс».
Уже в первой четверти хозяева владели серьёзным преимуществом и выиграли её с разницей в 13 очков — 43:30. Во втором отрезке «Клипперс» немного сбавили обороты, но сохраняли лидерство — 74:62. После большого перерыва «Лос-Анджелес» взвинтил темп и выиграл третью и четвёртую четверти с разницей в 18 и 19 очков соответственно. Благодаря этому подопечные Риверса одержали победу с разгромным счётом — 150:101.
Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 37 очков, ещё 25 — на счету Лу Уильямса. У «Атланты» 20 баллов в актив записал Трэй Янг.
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