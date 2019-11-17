Результаты матчей НБА за 16 ноября 2019 года

В ночь с 16 на 17 ноября мск за океаном состоялось восемь матчей регулярного чемпионата НБА. «Чикаго Буллз» на домашней арене уступил «Бруклин Нетс» со счётом 111:117. При этом гости вынуждены были обходиться без помощи Кайри Ирвинга и Кариса Леверта. В их отсутствие лучшим в составе «Нетс» стал Спенсер Динуидди, набравший 24 очка. У «Чикаго» 36 баллов набрал Зак Лавин.

«Милуоки Бакс» на выезде уверенно победил «Индиану Пэйсерс» (102:83). Висконсинцы добыли победу благодаря дабл-даблу Яннису Адетокунбо, который собрал коллекцию из 26 очков и 13 подборов.

«Нью-Йорк Никс» потерпел уже третье поражение в четырёх последних матчах. На этот раз «Никс» на домашней арене не справились с «Шарлотт Хорнетс» (102:103). Лучшим в составе хозяев стал Джей Ар Барретт, набравший 22 балла. У «Хорнетс» 29 баллов на счету Девонте Грэма.

«Майами Хит» на домашней арене справился с «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:94). Лучшим в составе флоридцев стал Кендрик Нанн, набравший 22 балла. У обескровленных травмами луизианцев 27 баллов набрал Никил Александр-Уолкер.

«Хьюстон Рокетс» без Клинта Капелы и Рассела Уэстбрука сумел обыграть на везде «Миннесоту Тимбервулвз» — 125:105. Кузнецом победы техасцев стал Джеймс Харден, набравший 49 очков. У «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов собрал Карл-Энтони Таунс.