Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 16 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 16 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 16 на 17 ноября мск за океаном состоялось восемь матчей регулярного чемпионата НБА. «Чикаго Буллз» на домашней арене уступил «Бруклин Нетс» со счётом 111:117. При этом гости вынуждены были обходиться без помощи Кайри Ирвинга и Кариса Леверта. В их отсутствие лучшим в составе «Нетс» стал Спенсер Динуидди, набравший 24 очка. У «Чикаго» 36 баллов набрал Зак Лавин.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Картер - 18, Маркканен - 16, Хатчинсон - 11, Уайт - 7, Данн - 7, Арчидиаконоу - 6, Янг - 5, Саторански - 5, Корнет, Харрисон, Валентайн
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, Харрис - 22, Принс - 13, Темпл - 12, Аллен - 11, Пинсон - 10, Клэкстон - 8, Джордан - 7, Шамперт - 5, Муса - 5, Нваба, Куруч, Ирвинг

«Милуоки Бакс» на выезде уверенно победил «Индиану Пэйсерс» (102:83). Висконсинцы добыли победу благодаря дабл-даблу Яннису Адетокунбо, который собрал коллекцию из 26 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
83 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 16, Уоррен - 15, Холидей - 11, Сабонис - 11, Холидэй - 9, Битадзе - 7, Лиф - 5, Джонсон - 4, Макдермотт - 3, Митру-Лонг - 2, Брогдон, Макконнел, Боуэн, Сэмпсон
Милуоки Бакс: Дивинченцо - 14, Бледсо - 10, Браун - 10, Лопес - 7, Ильясова - 6, Уилсон - 5, Мэттьюз - 5, Корвер - 2, Адетокунбо - 2, Хилл, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Коннотон

«Нью-Йорк Никс» потерпел уже третье поражение в четырёх последних матчах. На этот раз «Никс» на домашней арене не справились с «Шарлотт Хорнетс» (102:103). Лучшим в составе хозяев стал Джей Ар Барретт, набравший 22 балла. У «Хорнетс» 29 баллов на счету Девонте Грэма.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Барретт - 22, Робинсон - 17, Портис - 14, Моррис - 14, Рэндл - 12, Гибсон - 9, Нтиликина - 6, Дотсон - 4, Смит - 2, Нокс - 2, Аллен, Эллингтон, Пэйтон, Рэбб, Трир, Браздейкис
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Вашингтон - 19, Розир - 16, Уильямс - 13, Монк - 12, Зеллер - 7, Бийомбо - 4, Батюм - 3, Бриджес, Макдэниелс, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Фрэнкс, Симмонс

«Майами Хит» на домашней арене справился с «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:94). Лучшим в составе флоридцев стал Кендрик Нанн, набравший 22 балла. У обескровленных травмами луизианцев 27 баллов набрал Никил Александр-Уолкер.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 94
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Нанн - 22, Адебайо - 18, Батлер - 16, Робинсон - 15, Олиник - 13, Хироу - 12, Сильва - 9, Леонард - 4, Джонс, Горан Драгич, Макон, Джонсон, Хаслем
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 27, Мур - 18, Холидей - 14, Хэйс - 12, Мелли - 10, Уильямс - 7, Грэй - 2, Фэйворс - 2, Читэм - 2, Харт, Редик, Ингрэм, Джексон

«Хьюстон Рокетс» без Клинта Капелы и Рассела Уэстбрука сумел обыграть на везде «Миннесоту Тимбервулвз» — 125:105. Кузнецом победы техасцев стал Джеймс Харден, набравший 49 очков. У «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов собрал Карл-Энтони Таунс.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Лейман - 21, Ковингтон - 17, Калвер - 13, Грэм - 9, Тиг - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Вонле - 3, Мартин - 2, Дьенг, Белл, Напьер, Окоги
Хьюстон Рокетс: Харден - 49, Маклемор - 20, Клемонс - 19, Риверс - 19, Такер - 9, Хартенштайн - 6, Кларк - 3, Уэстбрук, Сефолоша, Чендлер, Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Порзингис - 20, Карри - 15, Райт - 15, Финни-Смит - 10, Клебер - 10, Пауэлл - 4, Хардуэй-младший - 4, Брансон - 4, Джексон - 2, Ли, Бареа, Марьянович
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 26, Ванвлит - 24, Сиакам - 15, Томас - 10, Ануноби - 8, Холлис-Джефферсон - 8, Марк Газоль - 6, Буше - 3, Дэвис - 2, Джонсон, Миллер, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 121
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Форбс - 17, Дерозан - 16, Гэй - 16, Миллз - 11, Уайт - 10, Пёлтль - 9, Уокер - 4, Лайлз - 3, Джонсон, Мету, Белинелли, Кэрролл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 32, Лиллард - 22, Уайтсайд - 21, Худ - 16, Бэйзмор - 8, Хезонья - 8, Саймонс - 7, Литтл - 5, Лябисье - 2, Трент-мл., Толливер
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Л. Уильямс - 25, Робинсон - 21, Харрелл - 17, Мэнн - 13, Кабенгеле - 10, Зубац - 7, Харклесс - 6, Макгрудер - 6, Уолтон - 3, Паттерсон - 3, Грин - 2, Коффи, Леонард, Мотли, Шамет, Беверли
Атланта Хоукс: Янг - 20, Хантер - 12, Реддиш - 12, Тёрнер - 11, Паркер - 11, Джонс - 11, Фернанду - 6, Бембри - 6, Лень - 5, Краббе - 5, Уоллес - 2, Гудвин, Хаертер, Браун, Картер, Парсонс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019