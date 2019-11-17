Тим Данкан взял на себя функции тренера после удаления Поповича

В ночь на 17 ноября мск в Техасе прошёл очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:121). В ходе третьей четверти поединка главный тренер «Спёрс» Грег Попович получил удаление за самовольный выход на площадку и споры с судьёй. В итоге до конца встречи командой руководил ассистент Поповича, экс-игрок «Сан-Антонио» и легенда клуба Тим Данкан. Это был его первый опыт в качестве главного тренера.
Тим Данкан провёл за «Сан-Антонио Спёрс» все 19 лет карьеры в НБА после того, как был выбран под первым номером на драфте 1997 года. Он завоевал с командой пять чемпионских титулов, дважды получал звание самого ценного игрока сезона и трижды – самого ценного игрока финальной серии плей-офф. Летом 2019 года он вошёл в тренерский штаб Поповича.
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