Гилл: немного стыдно, что добился небольшого прогресса в русском языке

Форвард «Химок» Энтони Гилл признался, что ему нравится жить в России. Вместе с тем он подчеркнул, что изучение русского языка даётся ему достаточно нелегко.

«Я знаю пару фраз на русском, могу сходить в магазин, немного поболтать с продавцами. Конечно, за два с небольшим года я должен был добиться гораздо большего прогресса, и мне даже немного стыдно за это. Но ваш язык очень и очень сложный. Когда я начинаю немного углубляться в его изучение, то у меня просто начинается ступор.

Любимое слово на русском? «Великолепно». Я очень часто его произношу, когда мы обыгрываем ЦСКА. Так что надеюсь, в этом сезоне у меня будет много поводов повторить его", — приводит слова баскетболиста издание «Известия».