Гилл: немного стыдно, что добился небольшого прогресса в русском языке
Форвард «Химок» Энтони Гилл признался, что ему нравится жить в России. Вместе с тем он подчеркнул, что изучение русского языка даётся ему достаточно нелегко.
«Я знаю пару фраз на русском, могу сходить в магазин, немного поболтать с продавцами. Конечно, за два с небольшим года я должен был добиться гораздо большего прогресса, и мне даже немного стыдно за это. Но ваш язык очень и очень сложный. Когда я начинаю немного углубляться в его изучение, то у меня просто начинается ступор.
Любимое слово на русском? «Великолепно». Я очень часто его произношу, когда мы обыгрываем ЦСКА. Так что надеюсь, в этом сезоне у меня будет много поводов повторить его", — приводит слова баскетболиста издание «Известия».
- 17 ноября 2019
-
13:43
-
12:42
-
12:00
-
10:39
-
09:15
-
07:27
-
06:39
-
05:23
-
04:58
-
00:41
- 16 ноября 2019
-
23:50
-
22:30
-
21:32
-
20:15
-
19:17
-
18:25
-
17:45
-
16:11
-
15:07
-
12:51
-
11:26
-
10:38
-
09:16
-
09:15
-
09:07
-
09:01
-
06:53
-
06:44
-
06:35
-
06:13
-
01:16
- 15 ноября 2019
-
23:47
-
22:52
-
21:55
-
20:52
Партнерский контент