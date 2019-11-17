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Тренер «Локомотива-Кубань» рассказал о ситуации в команде после отставки Банки

Тренер «Локомотива-Кубань» рассказал о ситуации в команде после отставки Банки
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич рассказал о ситуации в команде, которая сложилась после ухода с тренерского мостика Луки Банки, а также поделился мыслями о грядущем противостоянии с таллинским «Калевом».

«Для нас для всех этот период – большое испытание. Но отмечу, что команда подходит к матчу с максимальной концентрацией. Игрокам есть что доказывать. Завтра нам предстоит очень важный матч. Знаю, наши болельщики очень расстроены результатами, которые мы сейчас показываем. Но в одном уверен: если сможем объединить всю нашу энергию — и команда, и болельщики, — нам по силам изменить ситуацию», — цитирует специалиста официальный сайт «железнодорожников».

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