26 очков Берри помогли «Енисею» обыграть «Цмоки-Минск»

Красноярский «Енисей» переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало встречи активнее провёл «Енисей» — к первому перерыву красноярцы повели в счёте с разницей в шесть очков. Во второй четверти «Цмоки-Минск» не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 43:35 в пользу минчан.



Третья четверть осталась за «Цмоки» — они увеличили преимущество до 11 очков. Однако в заключительной четверти «Енисей» не оставил ни единого шанса соперникам, отыграв отставание, а затем и выйдя вперёд, сохранив преимущество до конца встречи. Итоговый счёт — 83:80 (21:15, 14:28, 19:22, 29:15) в пользу красноярцев.



В составе победителей 26 очков набрал Дэвион Берри. В составе хозяев 20 очков набрал Бранко Миркович.