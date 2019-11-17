Карайчич: не могу сказать, что победа над «Калевом» исключительно моя заслуга

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич прокомментировал победу краснодарцев в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».
«Калев» – отличная команда, у них есть важные победы в этом сезоне, и они доказали, что с ними стоит считаться. В последних матчах из-за неудачных концовок у нас были проблемы с уверенностью, но сегодня мы действовали достаточно стабильно. Не могу сказать, что это исключительно моя заслуга, но сегодня мы сыграли несколько новых вариантов защиты, в частности в третьей четверти, и это дало возможность провести хороший отрезок. Нельзя не сказать про фанатов – они сегодня были великолепны!» — приводит слова Богдана Карайчича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счётом 87:63 (26:19, 16:14, 22:13, 23:17).
- 17 ноября 2019
-
20:53
-
18:40
-
17:23
-
15:36
-
14:53
-
13:43
-
12:42
-
12:00
-
10:39
-
09:15
-
07:27
-
06:39
-
05:23
-
04:58
-
00:41
- 16 ноября 2019
-
23:50
-
22:30
-
21:32
-
20:15
-
19:17
-
18:25
-
17:45
-
16:11
-
15:07
-
12:51
-
11:26
-
10:38
-
09:16
-
09:15
-
09:07
-
09:01
-
06:53
-
06:44
-
06:35
-
06:13