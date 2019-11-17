Карайчич: не могу сказать, что победа над «Калевом» исключительно моя заслуга

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич прокомментировал победу краснодарцев в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«Калев» – отличная команда, у них есть важные победы в этом сезоне, и они доказали, что с ними стоит считаться. В последних матчах из-за неудачных концовок у нас были проблемы с уверенностью, но сегодня мы действовали достаточно стабильно. Не могу сказать, что это исключительно моя заслуга, но сегодня мы сыграли несколько новых вариантов защиты, в частности в третьей четверти, и это дало возможность провести хороший отрезок. Нельзя не сказать про фанатов – они сегодня были великолепны!» — приводит слова Богдана Карайчича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 87:63 (26:19, 16:14, 22:13, 23:17).