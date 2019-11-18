35 очков Хилда помогли «Сакраменто» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 100:99.

В составе победителей самым результативным стад Бадди Хилд, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Богдан Богданович. Также дабл-дабл из 12 очков и 14 передач собрал Неманья Бьелица.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Даниэль Тайс.

Таким образом, «Сакраменто Кингз» одержал третью победу за последние четыре игры. «Бостон Селтикс» в свою очередь прервал десятиматчевую победную серию.