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35 очков Хилда помогли «Сакраменто» обыграть «Бостон»

35 очков Хилда помогли «Сакраменто» обыграть «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 100:99.

В составе победителей самым результативным стад Бадди Хилд, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Богдан Богданович. Также дабл-дабл из 12 очков и 14 передач собрал Неманья Бьелица.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Даниэль Тайс.

Таким образом, «Сакраменто Кингз» одержал третью победу за последние четыре игры. «Бостон Селтикс» в свою очередь прервал десятиматчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Хилд - 35, Барнс - 13, Богданович - 12, Бьелица - 12, Холмс - 9, Джайлс - 8, Дедмон - 7, Феррелл - 2, Джозеф - 2, Ариза, Джеймс, Джеффрис, Габриэль
Бостон Селтикс: Браун - 18, Уокер - 15, Тейтум - 14, Тайс - 14, Оджелей - 11, Кантер - 10, Уонамэйкер - 8, Смарт - 5, Эдвардс - 3, Уильямс - 1, Грин, Пуарье
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