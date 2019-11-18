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«Денвер» обыграл «Мемфис» благодаря 39 очкам Маррея

«Денвер» обыграл «Мемфис» благодаря 39 очкам Маррея
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 131:112.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Денвер» выиграл с преимуществом в 27 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 39 очков. Пол Миллсэп записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джарен Джексон, записавший в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

Таким образом «Мемфис Гриззлиз» прервал трёхматчевую победную серию. «Денвер Наггет» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Денвер» встретится с «Хьюстон Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
114 : 131
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Кларк - 19, Валанчюнас - 16, Морант - 13, Мелтон - 10, Краудер - 8, Андерсон - 7, Кабокло - 5, Джонс - 4, Брукс - 4, Хилл - 4, Гудурич - 2, Аллен
Денвер Наггетс: Маррей - 39, Миллсэп - 23, Эрнангомес - 15, Грант - 12, Йокич - 9, Пламли - 9, Моррис - 8, Харрис - 8, Бартон - 6, Бисли - 2, Портер, Крэйг, Вандербилт
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