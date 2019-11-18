«Денвер» обыграл «Мемфис» благодаря 39 очкам Маррея

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 131:112.

Ключевой стала вторая четверть, которую «Денвер» выиграл с преимуществом в 27 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 39 очков. Пол Миллсэп записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джарен Джексон, записавший в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

Таким образом «Мемфис Гриззлиз» прервал трёхматчевую победную серию. «Денвер Наггет» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Денвер» встретится с «Хьюстон Рокетс».