30 очков и 17 подборов Вучевича помогли «Орландо» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:121.



В составе победителей лучшим стал Никола Вучевич, который записал в свой актив 30 очков и сделал 17 подборов. 25 очков в свой актив записал Эван Фурнье.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 34 очка. Си Джей Майлз, записал в свой актив 21 очко.

Таким образом, «Орландо» одержал третью победу подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Орландо Мэджик» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».