30 очков и 17 подборов Вучевича помогли «Орландо» обыграть «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:121.
В составе победителей лучшим стал Никола Вучевич, который записал в свой актив 30 очков и сделал 17 подборов. 25 очков в свой актив записал Эван Фурнье.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 34 очка. Си Джей Майлз, записал в свой актив 21 очко.
Таким образом, «Орландо» одержал третью победу подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Орландо Мэджик» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
125 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вучевич - 30, Фурнье - 25, Фульц - 19, Росс - 15, Гордон - 13, Огастин - 13, Амину - 6, Бамба - 2, Ивунду - 2, Айзек, Магетти, Картер-Уильямс, Джефферсон, Берч, Фразьер
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Майлз - 21, Дав. Бертанс - 15, Брайант - 14, Томас - 13, Wagner - 12, Хатимура - 6, Смит - 4, Браун - 2, Скофилд, Робинсон, Кьоцца, Бонга, Мэтьюз, Маинми, Макрай
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