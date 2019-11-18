Результаты матчей НБА за 17 ноября 2019 года

Вчера, 17 ноября, состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Сакраменто Кингз» дома с минимальным преимуществом победил «Бостон Селтикс». «Бостон» потерпел второе поражение в сезоне. Окончательный счёт — 100:99 в пользу «Сакраменто».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 30 очков, 7 подборов и 2 передачи Эрика Пэскелла. Итоговый счёт — 108:100 в пользу «Нью-Орлеана».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете оказался сильнее «Атланты Хокс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал дабл-дабл: на его счету 33 очка, 7 подборов и 12 передач. Окончательный счёт — 122:101 в пользу «Лейкерс».

