Результаты матчей НБА за 17 ноября 2019 года
Вчера, 17 ноября, состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Сакраменто Кингз» дома с минимальным преимуществом победил «Бостон Селтикс». «Бостон» потерпел второе поражение в сезоне. Окончательный счёт — 100:99 в пользу «Сакраменто».
«Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на 30 очков, 7 подборов и 2 передачи Эрика Пэскелла. Итоговый счёт — 108:100 в пользу «Нью-Орлеана».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете оказался сильнее «Атланты Хокс». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал дабл-дабл: на его счету 33 очка, 7 подборов и 12 передач. Окончательный счёт — 122:101 в пользу «Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
95 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Секстон - 17, Кларксон - 15, Лав - 12, Томпсон - 12, Гарлэнд - 11, Маккинни - 7, Жижич - 6, Осман - 5, Найт - 4, Кук - 4, Портер - 2, Деллаведова
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Эннис - 14, Эмбиид - 14, Коркмаз - 13, Хорфорд - 11, Симмонс - 10, Ричардсон - 8, Тибулл - 8, Бёрк - 5, Скотт - 4, О'Куинн, Милтон, Нето
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Хилд - 35, Барнс - 13, Богданович - 12, Бьелица - 12, Холмс - 9, Джайлс - 8, Дедмон - 7, Феррелл - 2, Джозеф - 2, Ариза, Джеймс, Джеффрис, Габриэль
Бостон Селтикс: Браун - 18, Уокер - 15, Тейтум - 14, Тайс - 14, Оджелей - 11, Кантер - 10, Уонамэйкер - 8, Смарт - 5, Эдвардс - 3, Уильямс - 1, Грин, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
114 : 131
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Кларк - 19, Валанчюнас - 16, Морант - 13, Мелтон - 10, Краудер - 8, Андерсон - 7, Кабокло - 5, Джонс - 4, Брукс - 4, Хилл - 4, Гудурич - 2, Аллен
Денвер Наггетс: Маррей - 39, Миллсэп - 23, Эрнангомес - 15, Грант - 12, Йокич - 9, Пламли - 9, Моррис - 8, Харрис - 8, Бартон - 6, Бисли - 2, Портер, Крэйг, Вандербилт
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
125 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вучевич - 30, Фурнье - 25, Фульц - 19, Росс - 15, Гордон - 13, Огастин - 13, Амину - 6, Бамба - 2, Ивунду - 2, Айзек, Магетти, Картер-Уильямс, Джефферсон, Берч, Фразьер
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Майлз - 21, Дав. Бертанс - 15, Брайант - 14, Томас - 13, Wagner - 12, Хатимура - 6, Смит - 4, Браун - 2, Скофилд, Робинсон, Кьоцца, Бонга, Мэтьюз, Маинми, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 26, Холидей - 22, Александер-Уолкер - 19, Мелли - 16, Хэйс - 10, Мур - 10, Уильямс - 5, Харт, Грэй, Окафор, Ингрэм, Джексон, Читэм
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 30, Боумен - 19, Робинсон - 14, Крисс - 10, Коли-Стайн - 9, Бёркс - 7, Грин - 7, Спеллмен - 4, Расселл, Пул, Эванс, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Кузма - 17, Рондо - 15, Дэвис - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 11, Грин - 11, Кук - 2, Макги - 2, Дэниэлс - 2, Ховард - 2, Дадли
Атланта Хоукс: Янг - 31, Реддиш - 13, Паркер - 11, Хантер - 11, Краббе - 11, Тёрнер - 7, Фернанду - 4, Джонс - 4, Бембри - 4, Лень - 3, Браун - 2, Уоллес, Парсонс
- 18 ноября 2019
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