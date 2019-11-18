Вучевич из «Орландо» побил достижение О'Нила

Центровой клуба НБА «Орландо Мэджик» Никола Вучевич записал на свой счёт 30 очков, 17 подборов и 6 передач в матче с «Вашингтон Уизардс». Встреча, состоявшаяся вчера, 17 ноября, завершилась домашней победой «Орландо» со счётом 125:121.
Вучевич в четвёртый раз в карьере закончил матч, набрав не менее 30 очков, собрав не менее 15 подборов и отдав не менее 5 передач. Он превзошёл достижение знаменитого баскетболиста Шакила О'Нила, у которого в статусе игрока «Орландо» были три игры с подобными показателями. О'Нил, первый номер драфта НБА 1992 года, выступал за «Мэджик» с 1992 по 1996 год.
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29-летний Вучевич выступает за «Орландо» с 2012 года. До этого он провёл один сезон в составе «Филадельфии Сиксерс».
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