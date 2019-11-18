Уэйд призвал Хардена выйти на 40 очков в среднем за матч

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд призвал Джеймса Хардена, выступающего за «Хьюстон Рокетс», выйти на показатель в 40 очков в среднем за игру. Во встрече, состоявшейся 16 ноября, «Хьюстон» в гостях победил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 125:105, а Харден набрал 49 очков.

«Давай, дожми до 40!» — написал Уэйд в своём «твиттере».

В сезоне-2019/20 Харден набирает по 39,5 очка в среднем за игру.

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. Его лучший результат в регулярном чемпионате — 36,1 очка за игру. Таких результатов Джеймс добился в сезоне-2018/19, когда возглавил сводную таблицу лиги по этому показателю.

Следующий матч «Хьюстон» сыграет дома 18 ноября, когда его соперником станет «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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