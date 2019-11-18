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Бывший игрок НБА Дэниэлс попал в аварию и был госпитализирован

Бывший игрок НБА Дэниэлс попал в аварию и был госпитализирован
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Маркиз Дэниэлс попал в дорожную аварию и был госпитализирован, сообщает New York Times. Подробности происшествия и тяжесть полученных бывшим баскетболистом травм не сообщаются.

Недавно Дэниэлс получил диплом в университете и работает в студенческой команде в качестве директора по развитию игроков.

Маркиз Дэниэлс выступал в Национальной баскетбольной ассоциации на протяжении десяти лет, в его послужном списке такие коллективы, как «Даллас Маверикс», «Индиана Пэйсерс», «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Он завершил карьеру в НБА в 2013 году.

В 2004 году Маркиз Дэниэлс был включён в сборную новичков года Национальной баскетбольной ассоциации.

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