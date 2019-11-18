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Баскетболисты «Химок» поделились знаниями об Испании

Баскетболисты «Химок» поделились знаниями об Испании
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба баскетбольного клуба «Химки» опубликовала видео, посвящённое предстоящей поездке баскетбольного клуба в Испанию на два матча Евролиги. В видео приняли участие Энтони Гилл, Дайрис Бертанс, Джереми Эванс и Сергей Карасёв. 20 ноября «Химки» встретятся с «Реалом», а 22-го — с «Валенсией».

Баскетболисты рассказали, какое первое слово ассоциируется с Испанией, поделились знанием, что такое сиеста, и ответили на вопрос, нужна ли сиеста в России. Игроки также похвастались знаниями испанского языка и испанской культуры, сравнили русскую и испанскую кухни и рассказали, за кого из футбольных грандов Испании они болеют.

Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале подмосковной команды.

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