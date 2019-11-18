Крамер: «Реал» особенно опасен дома

Защитник «Химок» Крис Крамер поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



«Объективно, «Реал» — очень серьёзный соперник. В их составе много легенд европейского баскетбола, у команды хороший тренер. Они особенно опасны дома. Посмотрели видео, и нужно понять, что мы можем сделать в защите и нападении, чтобы постараться выиграть.

Мы провели отличную вторую половину матча с «Миланом», однако нужно лучше защищаться на протяжении всех сорока минут, что даст нам ещё больше шансов на победу в подобных встречах. Мы очень хорошо играем в нападении, однако если станем так же защищаться, то нас будет сложно обыграть», — приводит слова Криса Крамера официальный сайт подмосковной команды.