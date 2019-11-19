Букер на тренировке забросил 19 трёхочковых подряд
Защитник «Финикса» Девин Букер забросил на тренировке 19 трёхочковых подряд. Видео с тренировки появилось в социальных сетях.
Букер проводит уже пятый сезон в составе «Фининкса». В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Букер набирает в среднем 25,5 очка, совершает 3,2 подбора и отдаёт 5,9 результативной передачи в среднем за игру. Процент реализации трёхочковых с игру у Девина Букера составляет 50%.
Посмотреть видео с тренировки «Финикса» можно на «Чемпионате».
«Финикс» на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержал семь побед при четырёх поражениях и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.
- 19 ноября 2019
-
01:38
-
00:46
- 18 ноября 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:37
-
18:43
-
17:23
-
16:05
-
14:35
-
13:02
-
12:30
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
07:59
-
04:41
-
04:26
-
02:54
-
02:40
- 17 ноября 2019
-
23:00
-
22:36
-
21:26
-
20:53
-
18:40
-
17:23
-
15:36
-
14:53
-
13:43
-
12:42
-
12:00
-
10:39
-
09:15
-
07:27
-
06:39
-
05:23
Партнерский контент