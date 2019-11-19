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Букер на тренировке забросил 19 трёхочковых подряд

Букер на тренировке забросил 19 трёхочковых подряд
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Финикса» Девин Букер забросил на тренировке 19 трёхочковых подряд. Видео с тренировки появилось в социальных сетях.

Букер проводит уже пятый сезон в составе «Фининкса». В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Букер набирает в среднем 25,5 очка, совершает 3,2 подбора и отдаёт 5,9 результативной передачи в среднем за игру. Процент реализации трёхочковых с игру у Девина Букера составляет 50%.

Посмотреть видео с тренировки «Финикса» можно на «Чемпионате».

«Финикс» на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержал семь побед при четырёх поражениях и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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