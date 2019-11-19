Букер на тренировке забросил 19 трёхочковых подряд

Защитник «Финикса» Девин Букер забросил на тренировке 19 трёхочковых подряд. Видео с тренировки появилось в социальных сетях.



Букер проводит уже пятый сезон в составе «Фининкса». В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Букер набирает в среднем 25,5 очка, совершает 3,2 подбора и отдаёт 5,9 результативной передачи в среднем за игру. Процент реализации трёхочковых с игру у Девина Букера составляет 50%.

Посмотреть видео с тренировки «Финикса» можно на «Чемпионате».



«Финикс» на старте регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержал семь побед при четырёх поражениях и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.