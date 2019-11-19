Джеймс Харден и Никола Вучевич названы лучшими игроками прошедшей недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация объявила лучших игроков 4-й недели регулярного чемпионата. Игроками недели признаны защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (Западная конференция) и центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич (Восточная конференция).

Средние показатели Хардена за минувшие семь дней составили 44,8 очка, 6,8 передач, 5,8 подборов при 59% попадания с игры. «Хьюстон» одержал 4 победы.

Харден повторил достижение Элджина Бэйлора, Уилта Чемберлена и Майкла Джордана, набирая в среднем на протяжении 7-матчевой победной серии по меньшей мере 43 очка.

Вучевич на прошлой неделе набирал в среднем 21,7 очка, 14,0 подборов, 4,0 передач и 1,3 блоков при 54% с игры. «Орландо» одержал победы во всех трёх встречах.

После 13 игр «Хьюстон» (10:3) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Мэджик» (6:7) — 7-е на Востоке.

Уэйд призвал Хардена выйти на 40 очков в среднем за матч