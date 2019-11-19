30 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:105.
В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 30 очков. 23 очка в свой актив записал Маркус Моррис.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кевин Портер, набравший 18 очков. По 14 очков в свой актив записали Коллин Секстон и Альфонсо Маккинни.
Таким образом, «Нью-Йорк» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел четвёртое поражение подряд.
В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Кливленд» встретится с «Майами Хит».
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Моррис - 23, Барретт - 15, Дотсон - 11, Смит - 8, Портис - 7, Робинсон - 7, Гибсон - 7, Нтиликина - 6, Нокс - 6, Эллингтон - 3, Рэбб, Трир, Браздейкис
Кливленд Кавальерс: Портер - 18, Секстон - 14, Маккинни - 14, Кларксон - 13, Найт - 12, Гарлэнд - 10, Томпсон - 9, Осман - 5, Деллаведова - 5, Жижич - 5, Лав, Кук, Нэнс, Уэйд
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