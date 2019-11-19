30 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:105.

В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 30 очков. 23 очка в свой актив записал Маркус Моррис.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кевин Портер, набравший 18 очков. По 14 очков в свой актив записали Коллин Секстон и Альфонсо Маккинни.

Таким образом, «Нью-Йорк» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел четвёртое поражение подряд.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Кливленд» встретится с «Майами Хит».