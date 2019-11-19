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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» разгромить «Портленд»

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» разгромить «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:108.

Главным героем встречи стал игрок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, собравший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Джеймс Харден записал в свой актив 36 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач оформил Дэмьен Лиллард.

Таким образом, «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Милуоки Бакс» со счётом 115:101.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
132 : 108
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Уэстбрук - 28, Капела - 22, Такер - 13, Хаус - 11, Хартенштайн - 9, Клемонс - 6, Риверс - 5, Маклемор - 2, Кларк, Сефолоша, Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Лябисье - 15, Лиллард - 13, Литтл - 11, Уайтсайд - 11, Бэйзмор - 11, Саймонс - 10, Худ - 5, Трент-мл. - 3, Толливер - 2, Хезонья - 2
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
101 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Гэффорд - 21, Уайт - 13, Арчидиаконоу - 12, Лавин - 11, Янг - 9, Маркканен - 9, Данн - 8, Хатчинсон - 7, Картер - 6, Саторански - 5, Харрисон, Валентайн
Милуоки Бакс: Хилл - 18, Дивинченцо - 15, Бледсо - 8, Браун - 8, Ильясова - 6, Корвер - 5, Лопес - 3, Уилсон, Мэттьюз, Коннотон, Адетокунбо
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