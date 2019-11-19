«Даллас» обыграл «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича с 42 очками
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:110.
Главным героем встречи стал игрок «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 42 очков, 11 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов собрал Кристапс Порзингис.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, записавший в свой актив 36 очков.
Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Сан-Антонио» встретится с «Вашингтон Уизардс».
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Финни-Смит - 22, Порзингис - 18, Брансон - 11, Клебер - 8, Карри - 7, Райт - 4, Джексон - 3, Пауэлл - 2, Ли, Бареа, Хардуэй-младший, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Олдридж - 16, Форбс - 13, Миллз - 9, Гэй - 9, Пёлтль - 9, Мюррей - 8, Белинелли - 5, Кэрролл - 3, Уайт - 2, Уокер, Мету, Лайлз
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