«Мы унижали их, а теперь нас хотят лягнуть». Грин — о поражениях «Голден Стэйт»

Форвард клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин посетовал на то, что соперники, как и прежде, по-особому настраиваются на матчи с командой из Сан-Франциско, несмотря на травмы ведущих игроков.
В последние пять сезонов «Голден Стэйт» трижды стал чемпионом НБА и ещё дважды проиграл в финалах. В сезоне-2019/20, после того как из команды ушёл травмированный Кевин Дюрант, а другие игроки во главе со Стефеном Карри выбыли из строя из-за травм, на счету «Уорриорз» всего две победы в 14 матчах регулярного чемпионата.
«От нас уже не ждут побед, но другие команды не играют против нас так, будто не ждут от нас победы. Все, как и прежде, хотят надрать нам задницу.
Мы унижали их на протяжении нескольких лет, а теперь они хотят лягнуть нас, пока мы лежим», — приводит слова Грина NBC Sports.
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