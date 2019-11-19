Плаза рассказал, что нужно «Зениту» для победы над «Валенсией»

Сегодня, 19 ноября, «Зенит» проведёт выездной матч регулярного чемпионата Евролиги. В преддверии противостояния наставник петербуржцев Жоан Плаза рассказал о шансах команды на успех, отметив, что для этого подопечные должны сыграть на полных оборотах на протяжении всех 40 минут встречи.

«Мы играем против команды, которая завоевала наибольшее количество титулов чемпиона Еврокубка в истории проведения этого турнира и против команды, в которой собраны очень опытные игроки. Семеро игроков выступают в составе «Валенсии» на протяжении последних трёх-четырёх лет. К тому же в последних матчах соперник показывал отличную игру, в Евролиге команда разгромила «Баварию».

«Валенсия» особенно хороша дома и попробует зарядиться энергией от своих болельщиков, которые каждый раз поддерживают команду дома. У нас будут шансы только в том случае, если мы будем придерживаться плана на протяжении всех 40 минут, а не 30-35», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».