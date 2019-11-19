Энтони: «Портленд» — отличная возможность

Новобранец «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони рассказал, что видит в подписании контракта с командой из Орегона большие возможности.

«Портленд» — отличная возможность для меня. Всё случилось за какие-то 48 часов. Сначала мне позвонили в среду, потом в четверг. В какой-то момент я уже отключился от игры, но быстро сфокусировался. Я вернусь сильнее и сосредоточеннее, чем когда-либо. Мне удалось извлечь много уроков из прошлого, и теперь я с нетерпением жду начала новой главы», — рассказал Энтони в интервью, размещённом на его официальном YouTube-канале.

Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. Баскетболист может дебютировать в составе «Портленда» в ночь на 20 ноября мск.