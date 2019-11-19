«Портленд» официально представил Энтони, игрок будет выступать под номером 00

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» официально подтвердило подписание контракта с форвардом Кармело Энтони, сообщает сайт орегонцев. В «Блэйзерс» он будет выступать под номером 00.

Небольшое видео, посвящённое переходу Энтони в «Портленд» можно увидеть на официальном канале команды в «Твиттере».

«Кармело — звезда, зарекомендовавшая себя в лиге. Он обеспечит должный уровень уважения в раздевалке и даст нам положительный импульс на площадке», — сказано в заявлении генерального менеджера «Блэйзерс» Нила Олши.

Напомним, что Энтони долгое время оставался без клуба. В минувшем сезоне он принял участие лишь в десяти матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги в последнее десятилетие.