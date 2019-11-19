Бретт Браун будет тренировать сборную Австралии на Олимпийских играх в Токио

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун возглавит национальную сборную Австралии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Стороны договорились о подписании контракта. Браун будет работать с сильнейшей командой Океании на Олимпийских играх. На минувшем чемпионате мира австралийцы заняли четвёртое место и стали лучшей сборной своего региона, таким образом, они уже обеспечили себе прямую путёвку на игры в Токио.

Добавим, что потенциальный лидер сборной Бен Симмонс защищает цвета «Филадельфии», так что высока вероятность, что Браун сумеет привлечь игрока к выступлениям на Олимпиаде. В прошлом Бретт работал с австралийцами на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.