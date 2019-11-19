Бретт Браун будет тренировать сборную Австралии на Олимпийских играх в Токио
Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун возглавит национальную сборную Австралии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Стороны договорились о подписании контракта. Браун будет работать с сильнейшей командой Океании на Олимпийских играх. На минувшем чемпионате мира австралийцы заняли четвёртое место и стали лучшей сборной своего региона, таким образом, они уже обеспечили себе прямую путёвку на игры в Токио.
Добавим, что потенциальный лидер сборной Бен Симмонс защищает цвета «Филадельфии», так что высока вероятность, что Браун сумеет привлечь игрока к выступлениям на Олимпиаде. В прошлом Бретт работал с австралийцами на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
- 19 ноября 2019
-
21:22
-
20:28
-
19:30
-
18:32
-
17:37
-
16:10
-
14:45
-
13:27
-
12:01
-
11:18
-
10:16
-
09:30
-
09:14
-
07:53
-
07:11
-
06:33
-
06:11
-
05:42
-
01:38
-
00:46
- 18 ноября 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:37
-
18:43
-
17:23
-
16:05
-
14:35
-
13:02
-
12:30
-
11:14
-
10:10
-
09:00
-
07:59
-
04:41
-
04:26
Партнерский контент