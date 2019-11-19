В УНИКСе заверили, что Прифтис останется во главе команды

Президент УНИКСа Евгений Богачёв развеял слухи о скором уходе с поста главного тренера Димитриса Прифтиса. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах греческого специалиста заинтересованы в «Панатинаикосе». Напомним, команда из Афин осталась без рулевого после увольнения Аргириса Педулакиса. Специалист лишился должности после проигрыша команды в Евролиге в матче с берлинской «Альбой» (105:106).

«Из «Панатинаикоса» к нам никто не обращался. Также я не получал никакой информации от агента Прифтиса. Он остаётся в Казани и отработает сезон до конца», — приводят слова Богачёва «Известия».

Летом 2019 года Димитрис Прифтис подписал с казанцами новый контракт по схеме 1+1. Прифтис возглавил коллектив в 2017 году.