Фридзон — об операции: тренер обещает из меня сделать Терминатора

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон, перенёсший недавно операцию на кисти, рассказал, как прошло хирургическое вмешательство, а также сообщил, что уже начал постепенно разрабатывать руку.
«Прошло всё неожиданно быстро и хорошо. Меня оперировал отличный доктор, уже вечером даже отпустили из больницы. На следующий день наложили специальную лонгету, чтобы я быстрее восстанавливался. Смотрите, до чего дошли технологии! Раньше я бы месяц с гипсом ходил, потом еще пару недель разрабатывал. А сейчас я уже каждый вечер могу это делать абсолютно спокойно. Надеюсь на скорейшее восстановление, думаю, после этого стану сильнее и быстрее. Перелом был со смещением, так что без усиления конструкции не обошлось – металлическую пластину прикрепили на шесть болтов. Спал под наркозом, так что не видел и не чувствовал ничего. Да и сейчас ничего не чувствую. Ничего не выдаёт – даже металлодетектор в аэропорту не звенит, проверял специально.
Кстати, времени зря не теряю. Прилетел в Краснодар на матч к команде, поддерживал ребят. Теперь вот тренируюсь. Работаю на максимум. Пластину мне вживили, тренер Олег Красноруженко обещает из меня терминатора сделать. Буду большим и сильным", — цитирует баскетболиста официальный сайт краснодарцев.
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