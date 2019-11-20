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«Зенит» проиграл «Валенсии», упустив лидерство на последней минуте

«Зенит» проиграл «Валенсии», упустив лидерство на последней минуте
Баскетбол / Евролига 0

В Валенсии завершился матч девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная одноимённая команда принимала «Зенит».

Первая четверть прошла в плотной борьбе, немного удачливее в ней был «Зенит» — 16:15. Во втором игровом отрезке подопечные Плазы нарастили преимущество — 38:33. После большого перерыва петербуржцы не давали возможности «Валенсии» совершить качественный рывок и к концу третьей десятминутки продолжали лидировать — 63:57.

В заключительном игровом отрезке «Валенсия» прибавила, но, невзирая на это, за минуту до конца встречи «Зенит» ещё вёл в счёте — 86:85. Однако в последние 60 секунд испанцы воспользовались своими шансами, в то время как гости провалились. Это помогло «Валенсии» одержать победу — 94:90.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Ллойд, набравший 17 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Уилла Томаса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
19 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
4-я четверть
94 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Валенсия: Абальде - 18, Лойд - 17, Тоби - 12, Вивес - 10, Дублевич - 8, Лабери - 7, Сан Эметерио - 7, Ндур - 6, Колом - 5, Маринкович - 2, Мотум - 2, Доорненкамп
Зенит: Рэнфро - 17, Томас - 17, Айон - 13, Абромайтис - 11, Холлинс - 9, Альбиси - 7, Трушкин - 6, Понкрашов - 5, Айверсон - 3, Хвостов - 2, Балашов, Пушков
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