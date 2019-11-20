«Зенит» проиграл «Валенсии», упустив лидерство на последней минуте

В Валенсии завершился матч девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная одноимённая команда принимала «Зенит».
Первая четверть прошла в плотной борьбе, немного удачливее в ней был «Зенит» — 16:15. Во втором игровом отрезке подопечные Плазы нарастили преимущество — 38:33. После большого перерыва петербуржцы не давали возможности «Валенсии» совершить качественный рывок и к концу третьей десятминутки продолжали лидировать — 63:57.
В заключительном игровом отрезке «Валенсия» прибавила, но, невзирая на это, за минуту до конца встречи «Зенит» ещё вёл в счёте — 86:85. Однако в последние 60 секунд испанцы воспользовались своими шансами, в то время как гости провалились. Это помогло «Валенсии» одержать победу — 94:90.
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Ллойд, набравший 17 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Уилла Томаса.
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