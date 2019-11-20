«Портленд» уступил «Нью-Орлеану» в дебютном матче Энтони

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Джексон Хэйс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. Брэндон Ингрэм записал в свой актив 21 очко.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Нассир Литтл (12 очков и 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (12 очков и 14 подборов).
Новичок «Портленда» Кармело Энтони в своём дебютном матче за клуб набрал 10 очков. Игрок впервые появился на площадке с 9 ноября 2018 года.
Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал вторую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
- 20 ноября 2019
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
-
21:22
-
20:28
-
19:30
-
18:32
-
17:37
-
16:10
-
14:45
-
13:27
-
12:01
-
11:18
-
10:16
-
09:30
-
09:14
-
07:53
-
07:11
-
06:33
-
06:11
-
05:42
-
01:38
-
00:46
- 18 ноября 2019
-
23:45
-
22:26
-
20:37
-
18:43
-
17:23
-
16:05
-
14:35
-
13:02