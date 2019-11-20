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«Портленд» уступил «Нью-Орлеану» в дебютном матче Энтони

«Портленд» уступил «Нью-Орлеану» в дебютном матче Энтони
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Джексон Хэйс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. Брэндон Ингрэм записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Нассир Литтл (12 очков и 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (12 очков и 14 подборов).
Новичок «Портленда» Кармело Энтони в своём дебютном матче за клуб набрал 10 очков. Игрок впервые появился на площадке с 9 ноября 2018 года.

Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал вторую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 22, Ингрэм - 21, Редик - 18, Мелли - 14, Мур - 11, Хэйс - 9, Джексон - 9, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 3, Харт, Грэй, Окафор, Читэм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 22, Уайтсайд - 14, Саймонс - 13, Литтл - 12, Бэйзмор - 11, Энтони - 10, Худ - 8, Хезонья - 7, Лябисье - 4, Трент-мл. - 3, Лиллард, Толливер
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