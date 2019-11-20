31 очко Богдановича помогло «Сакраменто» обыграть «Финикс»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.
Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ричаун Холмс.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. По 20 очков набрали Келли Убре и Микал Бриджес.
Таким образом, «Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Финикс» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче «Сакраменто» сыграет «Бруклин Нетс», а «Финикс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 116
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Богданович - 31, Холмс - 20, Бьелица - 17, Барнс - 15, Хилд - 12, Феррелл - 9, Дедмон - 8, Джозеф - 6, Джеймс - 2, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Суониган
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 20, Бриджес - 20, Джонсон - 18, Камински - 17, Окобо - 4, Диалло - 2, Шарич - 2, Рубио - 1, Картер, Эйтон, Бэйнс
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