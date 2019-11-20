Результаты матчей НБА за 19 ноября 2019 года

19 ноября состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию поражений, победив «Мемфис Гриззлиз» на выезде. Самым результативным игроком встречи стал Алек Бёркс («Голден Стэйт»), на счету которого 29 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 114:95 в пользу «Уорриорз».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Джру Холидэй («Нью-Орлеан») оформил дабл-дабл: 22 очка, 5 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 115:104 в пользу «Пеликанс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 25 очков, собрав 11 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком матча стал его партнёр Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. Окончательный счёт — 112:107 в пользу «Лейкерс».