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Результаты матчей НБА за 19 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 19 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

19 ноября состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию поражений, победив «Мемфис Гриззлиз» на выезде. Самым результативным игроком встречи стал Алек Бёркс («Голден Стэйт»), на счету которого 29 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 114:95 в пользу «Уорриорз».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Джру Холидэй («Нью-Орлеан») оформил дабл-дабл: 22 очка, 5 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 115:104 в пользу «Пеликанс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Оклахома-Сити Тандер». Леброн Джеймс («Лейкерс») сделал трипл-дабл, набрав 25 очков, собрав 11 подборов и отдав 10 передач. Самым результативным игроком матча стал его партнёр Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. Окончательный счёт — 112:107 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 22, Ингрэм - 21, Редик - 18, Мелли - 14, Мур - 11, Хэйс - 9, Джексон - 9, Уильямс - 8, Александер-Уолкер - 3, Харт, Грэй, Окафор, Читэм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 22, Уайтсайд - 14, Саймонс - 13, Литтл - 12, Бэйзмор - 11, Энтони - 10, Худ - 8, Хезонья - 7, Лябисье - 4, Трент-мл. - 3, Лиллард, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
95 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 20, Брукс - 18, Кларк - 17, Краудер - 15, Джексон - 8, Валанчюнас - 7, Джонс - 4, Хилл - 4, Андерсон - 2, Мелтон, Аллен, Кабокло, Гудурич
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 29, Робинсон - 20, Пэскелл - 17, Крисс - 17, Спеллмен - 9, Грин - 8, Коли-Стайн - 6, Пул - 5, Боумен - 3, Расселл, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 116
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Богданович - 31, Холмс - 20, Бьелица - 17, Барнс - 15, Хилд - 12, Феррелл - 9, Дедмон - 8, Джозеф - 6, Джеймс - 2, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Суониган
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 20, Бриджес - 20, Джонсон - 18, Камински - 17, Окобо - 4, Диалло - 2, Шарич - 2, Рубио - 1, Картер, Эйтон, Бэйнс
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 25, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 8, Макги - 8, Рондо - 8, Кузма - 5, Грин - 5, Кук - 3, Ховард - 3, Хортон-Такер, Дадли, Норвелл, Дэниэлс, Адетокунбо
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 31, Галлинари - 25, Жильжо-Александер - 16, Ноэль - 15, Надер - 5, Пол - 4, Бертон - 4, Фергюсон - 3, Базли - 2, Адамс - 2, Дорт, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
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