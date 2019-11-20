Трипл-дабл Леброна в матче с «Оклахомой» стал рекордным
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер». «Лейкерс» на своём паркете победили «Оклахому» со счётом 112:107, а Джеймс записал на свой счёт 25 очков, 11 подборов и 10 передач.
Очередной трипл-дабл позволил Леброну стать первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги, сообщается в «твиттере» NBA Stats.
34-летний Джеймс, первый номер драфта НБА 2003 года, выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Ранее он защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит», в составе которых трижды стал чемпионом ассоциации: в 2006, 2012 и 2013 годах.
Леброн сделал трипл-дабл и помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
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