Куртинайтис назвал ужасной игру «Химок» в 1-й половине матча Евролиги с «Реалом»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал игру подопечных в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». «Химки» на выезде уступили «Реалу» со счётом 76:104.
«Подравляю Пабло Ласо и «Реал» с хорошей игрой. Они показали и отличную энергию, и хорошую защиту. Сегодня они были намного лучше нас. Мы имели проблемы с энергией, а также не приложили необходимых усилий, особенно в защите.
Первая и вторая четверти получились просто ужасными. Мы позволили сопернику набрать 65 очков, что, наверное, является рекордом Евролиги в этом сезоне. Да, мы сделали много неправильных вещей, обычно нам не свойственных.
«Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее. Впереди матч с «Валенсией», и сейчас нужно сосредоточиться на нём», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба клуба.
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