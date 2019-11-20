Энтони рассказал об ощущениях после первой более чем за год игры

Новобранец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони поделился впечатлениями от матча с «Нью-Орлеан Пеликанс». 35-летний Энтони сыграл в матче НБА впервые с 9 ноября 2018 года — тогда он выступал за «Хьюстон Рокетс», — но не помог «Портленду» победить. «Нью-Орлеан» дома взял верх со счётом 115:104.
«Самым приятным стало то, что я почувствовал, что нужен парням, которые поверили в меня и в мой талант, в то, что я способен привнести в игру. Речь не только об игроках, но и о тренерском штабе. Они показали, что по-настоящему верят в меня и в мои возможности», — приводит слова Энтони журналист Джо Фриман в своём «твиттере».
Следующий матч «Портленд» сыграет в гостях 21 ноября, его соперником станет «Милуоки Бакс».
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