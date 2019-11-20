«Эти «Цмоки» цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями спортивных федераций летних видов спорта. Поводом стала подготовка к летним Олимпийским играм в Токио. Свою порцию критики получили все, в том числе баскетбольный клуб «Цмоки-Минск», выступающий в Единой лиге ВТБ.

«В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти «Цмоки» цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.

И последняя игра с Великобританией, по-моему, играли девушки (выездной матч квалификации ЧЕ-2021 против Великобритании белорусская сборная выиграла со счётом 90:59. — Прим. «Чемпионата»). Два раза выиграли.

О чём это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не всё в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «СТВ».

В сезоне-2019/20 «Цмоки-Минск» потерпел шесть поражений в шести матчах Единой лиги ВТБ.