«Эти «Цмоки» цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями спортивных федераций летних видов спорта. Поводом стала подготовка к летним Олимпийским играм в Токио. Свою порцию критики получили все, в том числе баскетбольный клуб «Цмоки-Минск», выступающий в Единой лиге ВТБ.
«В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти «Цмоки» цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.
И последняя игра с Великобританией, по-моему, играли девушки (выездной матч квалификации ЧЕ-2021 против Великобритании белорусская сборная выиграла со счётом 90:59. — Прим. «Чемпионата»). Два раза выиграли.
О чём это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не всё в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «СТВ».
В сезоне-2019/20 «Цмоки-Минск» потерпел шесть поражений в шести матчах Единой лиги ВТБ.
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