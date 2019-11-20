24 очка Зубчича помогли «Енисею» разгромить «Седертелье» в Кубке Европы ФИБА

В пригороде Стокгольма завершилась встреча пятого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором местная команда «Седертелье» принимала красноярский «Енисей».
Сибиряки стартовали не лучшим образом и после первой четверти уступали хозяевам с разницей в 7 баллов — 14:21. Во второй десятиминутке коллектив из Швеции продолжал удерживать лидерство — 41:35. Но уже после большого перерыва команда из России здорово прибавила и к концу третьего игрового отрезка лидировала с преимуществом в 12 очков — 69:57. В заключительные десять минут матча «Енисей» продолжал доминировать и одержал победу с разгромным счётом — 92:65.
Самым результативным в составе победителей стал Томислав Зубчич, набравший 24 очка. «Енисей» уже гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.
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