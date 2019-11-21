«Портленд» отчислил Пау Газоля, предложив должность тренера

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» приняло решение отчислить из состава центрового Пау Газоля, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
При этом, Газоль останется в «Портленде» в качестве тренера. В настоящее время стороны согласовывают детали новой роли испанца в команде.
39-летний Пау восстанавливается после травмы. Центровой в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, выступая за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Из-за травмы центровой пропустил чемпионат мира, который проходил в Китае.
Минувшим летом «Портленд» и Газоль подписали контракт на 1 год. По слухам, на игрока претендовали «Барселона» и «Детройт Пистонс».
В НБА испанец провёл уже 18 сезонов. Его средние показатели составили 17,0 очка, 9,2 подбора, 3,2 передачи и 1,58 блок-шота.
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