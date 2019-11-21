Лукич: отсутствие некоторых игроков и усталость – не могут считаться оправданием

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА с «Газиантепом» (76:79).

«Мы держали игру в своих руках, имели преимущество, но не смогли взять под контроль важнейшую часть матча – концовку. Ряд плохих, необдуманных решений, плохое чтение ситуации стали причиной поражения. Даже когда мы совершали перехваты, тут же теряли мячи. Добавлю, что показатели по штрафным броскам также сегодня не на должном уровне – 7 из 15. Отсутствие некоторых игроков и усталость – не могут считаться оправданием», — приводит слова Лукича пресс-служба клуба.

Лучшим в составе нижегородцев стал Иван Стребков, набравший 19 очков. У «Газиантепа» 15 баллов на счету Ивана Бувы.