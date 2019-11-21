Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» — "+48"

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» — "+48"
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» разгромил «Голден Стэйт Уорриоз» со счётом 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30). Главным героем встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 10 подборов и 11 передач.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 135:127 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39). Лидером по результативности в этом матче стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, набрав 33 очка, 11 подборов и 4 передачи.

«Бруклин Нетс» нанёс второе поражение подряд «Шарлотт Хорнетс» — 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18). Лучшим по результативности стал центровой «Бруклина» Джарретт Аллен, набравший 22 очка и сделавший 17 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
142 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Хардуэй-младший - 20, Брансон - 15, Порзингис - 14, Ли - 12, Марьянович - 10, Брокхофф - 9, Джексон - 7, Пауэлл - 6, Райт - 6, Финни-Смит - 5, Клебер - 3, Бареа
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 22, Боумен - 16, Пул - 11, Спеллмен - 11, Бёркс - 11, Крисс - 11, Коли-Стайн - 7, Робинсон - 5, Расселл, Эванс, Грин
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 135
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 25, Реддиш - 17, Паркер - 14, Картер - 13, Краббе - 10, Джонс - 8, Тёрнер - 7, Фернанду - 4, Бембри - 2, Уоллес, Лень, Парсонс
Милуоки Бакс: Бледсо - 28, Дивинченцо - 11, Мэттьюз - 10, Хилл - 9, Лопес - 9, Браун - 8, Коннотон - 7, Корвер - 6, Уилсон - 2, Ильясова, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Аллен - 22, Принс - 20, Динуайдди - 20, Джордан - 14, Харрис - 8, Пинсон - 5, Шамперт - 4, Муса - 4, Темпл - 4, Куруч, Нваба, Луваву-Кабарро, Клэкстон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 18, Грэм - 17, Монк - 13, Бриджес - 12, Бийомбо - 10, Бэйкон - 6, Вашингтон - 5, Зеллер - 5, Батюм - 3, Уильямс - 2, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019