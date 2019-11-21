Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» — "+48"

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» разгромил «Голден Стэйт Уорриоз» со счётом 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30). Главным героем встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 10 подборов и 11 передач.
В параллельном матче «Милуоки Бакс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 135:127 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39). Лидером по результативности в этом матче стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, набрав 33 очка, 11 подборов и 4 передачи.
«Бруклин Нетс» нанёс второе поражение подряд «Шарлотт Хорнетс» — 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18). Лучшим по результативности стал центровой «Бруклина» Джарретт Аллен, набравший 22 очка и сделавший 17 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.
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