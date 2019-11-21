27 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Денвером»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Хьюстон Рокетс». Встреча между 2-й и 3-й командами Западной конференции завершилась со счётом 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22) в пользу «Денвера». 27 очков лучшего игрока 4-й игровой недели НБА Джеймса Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в этом матче. Победная серия «Рокетс», прервавшаяся после этой встречи, составила 8 матчей.
В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Юту Джаз» в Миннеаполисе на «Таргет-центре». Встреча завершилась со счётом 103:95 (26:19, 22:27, 25:22,30:27) в пользу гостей. 30 очков, 4 подбора и 3 передачи хорватского форварда Бояна Богдановича внесли существенный вклад в победу «Юты».
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 95
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Бартон - 15, Миллсэп - 11, Харрис - 10, Маррей - 10, Грант - 9, Крэйг - 8, Эрнангомес - 8, Пламли - 4, Моррис - 3, Портер, Бисли
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Уэстбрук - 25, Капела - 12, Риверс - 7, Маклемор - 6, Хаус - 5, Такер - 5, Клемонс - 4, Чендлер - 2, Хартенштайн - 2, Сефолоша
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
95 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 22, Таунс - 14, Тиг - 12, Ковингтон - 11, Калвер - 10, Мартин - 10, Грэм - 8, Окоги - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Дьенг - 1, Вонле, Белл, Напьер
Юта Джаз: Богданович - 30, Митчелл - 26, Конли - 16, Гобер - 12, Грин - 10, Инглс - 3, О'Нил - 3, Мудиэй - 2, Ньянг - 1, Райт-Формэн, Экзам, Брэдли, Кидд
- 21 ноября 2019
-
07:45
-
07:25
-
06:53
-
06:01
-
02:50
-
02:32
-
01:47
-
01:06
-
00:25
- 20 ноября 2019
-
23:07
-
22:15
-
22:06
-
21:24
-
20:42
-
19:47
-
18:56
-
17:34
-
16:15
-
14:32
-
13:05
-
11:35
-
10:00
-
09:36
-
09:16
-
08:44
-
06:48
-
06:32
-
05:30
-
01:01
-
00:44
- 19 ноября 2019
-
23:59
-
22:17
-
21:22
-
20:28
-
19:30
Партнерский контент