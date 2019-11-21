27 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Денвером»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Хьюстон Рокетс». Встреча между 2-й и 3-й командами Западной конференции завершилась со счётом 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22) в пользу «Денвера». 27 очков лучшего игрока 4-й игровой недели НБА Джеймса Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в этом матче. Победная серия «Рокетс», прервавшаяся после этой встречи, составила 8 матчей.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Юту Джаз» в Миннеаполисе на «Таргет-центре». Встреча завершилась со счётом 103:95 (26:19, 22:27, 25:22,30:27) в пользу гостей. 30 очков, 4 подбора и 3 передачи хорватского форварда Бояна Богдановича внесли существенный вклад в победу «Юты».