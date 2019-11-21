Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Капела из «Хьюстона» повторил достижение Бена Уоллеса 16-летней давности

Капела из «Хьюстона» повторил достижение Бена Уоллеса 16-летней давности
Баскетбол / НБА 0

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела набрал 12 очков и собрал 21 подбор в гостевом матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». Несмотря на это, «Денвер» выиграл у «Хьюстона» со счётом 105:95.

25-летний Капела, представитель Швейцарии, стал первым игроком с 2003 года, который в пяти играх подряд собирал не менее 20 подборов. В тот год подобным достижением отметился Бен Уоллес, выступавший за «Детройт Пистонс".

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» NBA.com/Stats.

Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде завтра, 22 ноября, когда его соперником станет «Лос-Анджелес Клипперс».

Капела, 21-й номер драфта НБА 2014 года, проводит шестой сезон в составе «Хьюстона».

Словенский снайпер. Лука за четверть набрал очков больше, чем все «воины»
Дончичу 20 лет, но он уже прописался в книге рекордов НБА.
20-летний Дончич побил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019