Капела из «Хьюстона» повторил достижение Бена Уоллеса 16-летней давности

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела набрал 12 очков и собрал 21 подбор в гостевом матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». Несмотря на это, «Денвер» выиграл у «Хьюстона» со счётом 105:95.

25-летний Капела, представитель Швейцарии, стал первым игроком с 2003 года, который в пяти играх подряд собирал не менее 20 подборов. В тот год подобным достижением отметился Бен Уоллес, выступавший за «Детройт Пистонс".

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Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде завтра, 22 ноября, когда его соперником станет «Лос-Анджелес Клипперс».

Капела, 21-й номер драфта НБА 2014 года, проводит шестой сезон в составе «Хьюстона».

Словенский снайпер. Лука за четверть набрал очков больше, чем все «воины» Дончичу 20 лет, но он уже прописался в книге рекордов НБА.