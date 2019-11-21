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«Спустим это в унитаз». Керр — о разгроме «Голден Стэйт» в матче с «Далласом»

«Спустим это в унитаз». Керр — о разгроме «Голден Стэйт» в матче с «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Даллас» на своей площадке разгромил «Голден Стэйт» со счётом 142:94, выиграв первую четверть 44:16.

По словам Керра, в «Голден Стэйт» даже не будут проводить разбор неудачной игры.

«Спустим это в унитаз. Мы не собираемся смотреть видеоразбор игры. Уже готовимся ко встрече с «Ютой» в пятницу», — приводит слова Керра журналист Энтони Слейтер в своём «твиттере».

В сезоне-2019/20 «Голден Стэйт» провёл 16 матчей в регулярном чемпионате НБА, одержав в них три победы и потерпев 13 поражений.

В последние пять сезонов «Голден Стэйт» трижды стал чемпионом НБА и ещё дважды проиграл в финалах.

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