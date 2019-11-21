Крис Пол поздравил Леброна с рекордным трипл-даблом
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол поздравил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с рекордом, установленным в матче команд 19 ноября. В матче с «Оклахомой» Леброн отметился трипл-даблом и стал первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги.
«Поздравляю, брат, с тем, что ты стал первым игроком в истории НБА, у которого есть трипл-дабл против каждой команды… Ты сделал это на 17-й сезон в лиге! Продолжай сражаться», — написал Пол в «Твиттере» и прикрепил к посту фотографию с матча.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» баскетболиста.
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