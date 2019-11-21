Вышел девятый выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»
Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей девятый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Программа посвящена нескольким темам: «Матч недели: «Парма» и УНИКС», «История Адаса Юшкевичюса — литовского защитника «Пармы», который в двух последних матчах Единой лиги набирает в среднем 35,5 очка», «Честное баскетбольное» со спортивным агентом Станиславом Рыжовым» и «Топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ».
С записью девятого выпуска седьмого сезона программы «Вид сверху» можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
- 21 ноября 2019
-
15:30
-
14:10
-
12:35
-
11:00
-
10:00
-
09:22
-
09:13
-
07:45
-
07:25
-
06:53
-
06:01
-
02:50
-
02:32
-
01:47
-
01:06
-
00:25
- 20 ноября 2019
-
23:07
-
22:15
-
22:06
-
21:24
-
20:42
-
19:47
-
18:56
-
17:34
-
16:15
-
14:32
-
13:05
-
11:35
-
10:00
-
09:36
-
09:16
-
08:44
-
06:48
-
06:32
-
05:30
Партнерский контент