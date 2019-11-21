Вышел девятый выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей девятый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Программа посвящена нескольким темам: «Матч недели: «Парма» и УНИКС», «История Адаса Юшкевичюса — литовского защитника «Пармы», который в двух последних матчах Единой лиги набирает в среднем 35,5 очка», «Честное баскетбольное» со спортивным агентом Станиславом Рыжовым» и «Топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ».

С записью девятого выпуска седьмого сезона программы «Вид сверху» можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.