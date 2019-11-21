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Бывший партнёр Брайанта поставил Коби выше Джордана

Бывший партнёр Брайанта поставил Коби выше Джордана
Баскетбол / НБА 0

Американский баскетболист Ник Янг, который был партнёром Коби Брайанта в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2013 по 2016 год, объяснил, почему считает бывшего товарища по команде лучше Майкла Джордана.

«Коби Брайант лучше Майкла Джордана. Почему так? Я всегда был поклонником Коби.

Как мне кажется, если Кавая (Леонарда. — Прим. «Чемпионата») называют следующим Джорданом, то, с учётом того что Коби лучше Кавая, для меня он номер один», — приводит слова Янга Fadeaway World.

Брайант завоевал пять чемпионств в составе «Лейкерс», а Джордан, которого принято считать лучшим игроком за всю историю баскетбола, — шесть в составе «Чикаго Буллз». Коби дважды признавали самым ценным игроком финальной серии, а Майкла — шесть.

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