Бывший партнёр Брайанта поставил Коби выше Джордана
Американский баскетболист Ник Янг, который был партнёром Коби Брайанта в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2013 по 2016 год, объяснил, почему считает бывшего товарища по команде лучше Майкла Джордана.
«Коби Брайант лучше Майкла Джордана. Почему так? Я всегда был поклонником Коби.
Как мне кажется, если Кавая (Леонарда. — Прим. «Чемпионата») называют следующим Джорданом, то, с учётом того что Коби лучше Кавая, для меня он номер один», — приводит слова Янга Fadeaway World.
Брайант завоевал пять чемпионств в составе «Лейкерс», а Джордан, которого принято считать лучшим игроком за всю историю баскетбола, — шесть в составе «Чикаго Буллз». Коби дважды признавали самым ценным игроком финальной серии, а Майкла — шесть.
Леонард отреагировал на сравнение с Джорданом от тренера «Клипперс»
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