Бывший партнёр Брайанта поставил Коби выше Джордана

Американский баскетболист Ник Янг, который был партнёром Коби Брайанта в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2013 по 2016 год, объяснил, почему считает бывшего товарища по команде лучше Майкла Джордана.

«Коби Брайант лучше Майкла Джордана. Почему так? Я всегда был поклонником Коби.

Как мне кажется, если Кавая (Леонарда. — Прим. «Чемпионата») называют следующим Джорданом, то, с учётом того что Коби лучше Кавая, для меня он номер один», — приводит слова Янга Fadeaway World.

Брайант завоевал пять чемпионств в составе «Лейкерс», а Джордан, которого принято считать лучшим игроком за всю историю баскетбола, — шесть в составе «Чикаго Буллз». Коби дважды признавали самым ценным игроком финальной серии, а Майкла — шесть.