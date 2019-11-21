Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года дисквалифицирован на 12 матчей

Баскетболист команды NCAA Университета Мемфиса Джеймс Уайзмен получил дисквалификацию на 12 матчей, сообщает Bleacher Report. Уайзмен вернётся на паркет только 12 января.



Джеймс Уайзмен является кандидатом на выбор под первым номером на драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году.



Причиной дисквалификации стало то, что ранее тренер Пенни Хардуэй оплатил переезд семьи Уайзмена в Мемфис, но NCAA посчитала это нарушением правил и заявила, что баскетболист не имеет права выходить на площадку. Хардуэй на тот момент ещё не являлся тренером команды.



Баскетболист принял участие в матче за университет Мемфиса против Иллинойса-Чикаго, завершившемся победой Мемфиса со счётом 92:46, несмотря на запрет NCAA.