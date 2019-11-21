Плаза: «Зенит» сопротивляется в матчах с абсолютно любыми соперниками

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».



«У «Басконии» огромный опыт выступления в Евролиге, эту команду все уважают. Многие игроки остались здесь ещё с прошлого сезона, поэтому они сыгранны. Здесь, на их площадке, в их пользу говорят ещё и местные болельщики. Они — тоже серьёзный фактор. Но мы в любом случае приехали сюда бороться за победу. Просто для этого нужно играть хорошо все 40 минут, а даже не, например, 38.

Увидим, как мы сможем противостоять «Басконии» ментально и физически, но в последний месяц мы сопротивляемся в матчах с абсолютно любыми соперниками. Это хороший показатель того, что мы прогрессируем как команда и готовы побеждать», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.